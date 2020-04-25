أجواء باردة نسبيا اليوم وزخات مطرية متفرقة

عمان- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم، لتصبح أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة نسبيا بشكل عام، وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تصبح الأجواء غدا الأحد لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة بينما تسقط في ساعات الصباح زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

ويشهد يوم الاثنين أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 17 – 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 7، وفي مرتفعات الشراة 14 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 9، وفي مناطق السهول 16 – 8، وفي الأغوار الشمالية 25 – 11، والأغوار الجنوبية 30 – 15، والبحر الميت 28 – 13، وخليج العقبة 27 – 15 درجة مئوية.-(بترا)