أجواء باردة وأمطار في مختلف المناطق اليوم

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع تساقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تضعف فرصة هطول المطر مساءً، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتحذر الأرصاد من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

وتكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الثلاثاء، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع أثناء النهار هطول زخات متفرقة من الأمطار في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 7، وفي مرتفعات الشراة 11 – 6، وفي مناطق البادية 18 – 9، وفي مناطق السهول 15 – 10، وفي الأغوار الشمالية 21 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 17، وفي البحر الميت 24 – 15، وفي خليج العقبة 24 – 16 درجة مئوية.

— (بترا)