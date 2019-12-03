أجواء باردة وتوقعات بزخات مطرية

عمان -الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم الأربعاء، أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 1-3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس مستقراً وبارداً، يتخلله ظُهور السحب المنخفضة، حسب موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح غربية خفيفة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فتسود أجواء باردة في معظم مناطق المملكة، وتتكاثر السحب المنخفضة مع ساعات الليل المتأخرة فوق شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محليّة من الأمطار شمالاً.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان ما بين 9 و13 درجة مئوية، وبالمناطق الشمالية ما بين 9 و14، وفي المناطق الجنوبية من 3 إلى 13، وبخليج العقبة ما بين 12 و23 درجة مئوية.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة، نهار غد الخميس، لتكون أقل من معدلاتها الاعتيادية في مُختلف المناطق بنحو 2-4 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس بارداً وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، وتتهيأ الفرصة لهطل الأمطار بدءاً من شمال المملكة، ومن ثم تمتد لبعض المناطق الوسطى.

وبينما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.