أجواء باردة وماطرة.. وضباب فوق المرتفعات الجبلية

عمان – الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم أقل من معدلاتها بنحو ما بين 2 و4 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس باردًا وغائمًا مع هطل زخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى، وفق موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة. أما ليلًا، فيكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا بشكل عام، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذر الموقع من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والمنحدرات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة والغبار. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان ما بين 6 و7 درجات مئوية، إربد: 7 – 10، جرش: 6 – 9، السلط: 6 – 8، عجلون: 6 – 7، الزرقاء: 8 – 11، المفرق: 6 – 10، مادبا: 7 – 10، الكرك: 4 – 7، الطفيلة: 5 – 8، معان: 4 – 10، العقبة: 13 – 20، البحر الميت: 12 – 15.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد أقل من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردًا وغائمًا مع هطل زخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة وأجزاء من المنطقة الوسطى. وبينما تكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

إلى ذلك، سجلت منطقة الباقورة أعلى كمية أمطار خلال المنخفض الجوي الحالي، حيث بلغت 30 ملمترا حتى الساعة السابعة من صباح أمس.

وحسب أرقام المحطات التابعة لدائرة الأرصاد الجوية، بلغت كميات الأمطار حتى صباح أمس، في اربد 16 ملم، رأس منيف / عجلون 21 ملم، الرمثا 3 ملم. كما بلغت كميات الأمطار في السلط 4 ملم، دير علا 3 ملم، حدائق الحسين بعمان 2 ملم، والجبيهة 2 ملم، والمفرق 2 ملم، وسط العاصمة 1 ملم، ومطار ماركا 1 ملم. -(بترا)