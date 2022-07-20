أجواء حارة إلى حارة جدا في معظم المناطق اليوم

تسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتبقى الأجواء السبت حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 40 – 21، وفي مناطق السهول 36 – 21، وفي الأغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.-(بترا)