أجواء حارة اليوم في أغلب المناطق وحارة جدا بالأغوار والبحر الميت

عمان- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الخميس، وتسود أجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل في ساعات المساء سقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء ليلا معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويطرأ غدا الجمعة ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء السبت حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 36 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 35 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 25، وفي البحر الميت 41 – 24، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.-(بترا)