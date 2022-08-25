أجواء حارة اليوم وغدا وكتلة هوائية حارة السبت

يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم السبت، بكتلة هوائية حارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة الأحد، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية سابقًا بحوالي ( 6-8) درجات مئوية، مع بقاء الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 18، وفي مرتفعات الشراة 31 – 19، وفي مناطق البادية 37 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 23، وفي الأغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 29، وفي البحر الميت 41 – 28، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة مئوية.

— (بترا)