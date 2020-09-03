أجواء حارة جدا: “موجة المئة عام” تتعمق.. وتستمر حتى الأربعاء (فيديو)

عمان – الغد – تعيش المملكة تجعل من الأجواء “جافة وحارة جدا” إثر الموجة الحارة التي تشهد درجات حرارة أربعينية في مختلف المناطق، وتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9 – 1- درجات.

وبحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد آل خطاب، فإن الموجة الحارة الحالية “غير مسبوقة منذ العام 1920، من حيث طول مدتها الزمنية، والتي بدأت يوم السبت الماضي”.

وقال آل خطاب لـ”الغد” إن من “المتوقع أن تتراجع حدة الموجة الحارة يوم الأربعاء المقبل (…) أي أن مدتها الزمنية تكون وصلت إلى 11 يوما”.

إلى ذلك، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، اليوم وغدا، نتيجة تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة مجدداً؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (9-10) درجات مئوية، نتيجة الموجة الحارة التي تولد أجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وخلال هذه الموجة الحارة ستكون الأجواء ليلا حارة نسبياً بوجه عام، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية، مع استمرار تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

ويوم غد الجمعة ، يستمر تأثير الموجة الحارة لتبقى الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

أما يوم بعد غد السبت فيخف تأثير الموجة الحارة، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام ، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

بينما تستمر الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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