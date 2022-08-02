أجواء حارة في معظم المناطق اليوم وكتلة هوائية حارة غدًا

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، بكتلة هوائية حارة وجافة حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة الخميس، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتسود أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على المملكة الجمعة، حيث تبقى الأجواء حارة في أغلب المناطق وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة و تظهر الغيوم المتوسطة والعالية خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 31، وفي مرتفعات الشراة 18 – 32، وفي مناطق البادية 22 – 39، وفي مناطق السهول 23 – 34، وفي الأغوار الشمالية 26 – 39، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 42، وفي البحر الميت 28 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.-(بترا)