أجواء حارة في معظم المناطق حتى السبت

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية.

وتبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، حارة في معظم مناطق، المملكة وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 31، وفي مرتفعات الشراة 19 – 30، وفي مناطق البادية 21 – 39، وفي مناطق السهول 22 – 34، وفي الأغوار الشمالية 26 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.-(بترا)