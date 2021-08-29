أجواء حارة في مناطق المملكة حتى الثلاثاء

عمان– يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في بقية مناطق المملكة، مع وجود بعض الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

يطرأ الثلاثاء ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول ، وحارة جداً في بقية مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم بين 22 إلى 35 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 19 إلى 30 ، وفي مرتفعات الشراة 17 إلى 31 ، وفي مناطق البادية 23 إلى 40 ، وفي مناطق السهول 21 إلى 34 ، وفي الأغوار الشمالية 24 إلى 39، وفي الأغوار الجنوبية 27 إلى 40، وفي البحر الميت 26 إلى 40، وفي خليج العقبة 27 إلى 39 درجة مئوية.-(بترا)