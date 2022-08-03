أجواء حارة مرافقة لمنخفض الهند الموسمي تؤثر على المملكة

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بكتلة هوائية حارة مرافقة لمنخفض الهند الموسمي الحراري، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتعمق يوم غدٍ الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة وتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4- 6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الجمعة، حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.

ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول أحيانا إلى شمالية شرقية تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 36 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 34، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 31، وفي مرتفعات الشراة 18 – 32، وفي مناطق البادية 24 – 40، وفي مناطق السهول 25 – 36، وفي الأغوار الشمالية 27 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 29 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 42 درجة مئوية.-(بترا)