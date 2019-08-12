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أجواء حارة نسبيا اليوم و غداً

منذ 35 دقيقة

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عمان – تكون الأجواء اليوم الإثنين، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وفي الليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان من 34 إلى 23 درجة وفي المناطق الشمالية 30 إلى 22 وفي المناطق الجنوبية من 27 إلى 18 درجة وفي خليج العقبة 42 إلى 28 درجة.-(بترا)

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