أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة

عمان – تكون درجات الحرارة اليوم الجمعة ضمن معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والاجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ خلال اليومين المقبلين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 14، وفي مرتفعات الشراة 27 – 13، وفي مناطق البادية 35 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.(بترا)