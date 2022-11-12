أجواء حماسية في حديقة القصر جاردن

لأول في تاريخ كأس العالم تقوم دولة عربية باستضافة هذا الحدث الكبير في الفترة ما بين 20 نوفمبر و 18 ديسيمبر، مما يجعل هذه الفترة و بالتأكيد موضع ترحيب وحماس من قبل العديد من مشجعي كرة القدم ليمضوا اوقاتاً استثنائية مع العائلة او الاصدقاء.

وبناءاُ على ذلك فقد تم هذا العام تجهيز حديقة القصر جاردن الداخلية الكبيرة و المدفأة بالكامل و التي اشتهرت بنقل مباريات كرة القدم في السنوات السابقة بأكبر شاشتي عرض ذو تقنية عالية بالاضافة الى لاجواء المثيرة و العروض و الجوائز المميزة لتكون القصر جاردن هي المكان الانسب لنقل اجواء مباريات كأس العالم وهذا الحدث العالمي الأهم.

مما هو جدير بالذكر فان القصر جاردن هي احد المرافق التابعة لاتيكو – مجموعة فخر الدين التي تملك وتدير فندق القصر متروبول من فئة الاربع نجوم، مطعم فخر الدين، مطعم ولاونج سولايا، رن شاي، يوشي، فينيغريت، تراتوريا، كباب إكسبرس ، النب، أميغو، كوباس سنترال ومركز برية الاردن.