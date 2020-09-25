أجواء خريفية في السهول وحارة في باقي مناطق المملكة

عمان – تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة اليوم الجمعة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خلال ساعات المساء.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غد السبت، خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في اجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11 ، وفي مناطق البادية 33 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 24، وفي البحر الميت 36 – 23، وفي خليج العقبة 36 – 24 درجة. –(بترا)