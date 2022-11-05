أجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق

عمان- يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تسجل أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية، مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية أمس.

ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، حيث تسود أجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، .

كما يطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.-(بترا)