أجواء خماسينية مغبرة الخميس وزخات مطرية ليلاً

عمان– يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، اليوم الخميس، وتسود أجواء خماسينية مغبرة بوجه عام، تؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة تدريجياً ليل الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا مصاحبة للمنخفض الجوي الذي سيتمركز شمال شرق سوريا، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة؛ لتصبح الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق، وقد يصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً وتستمر الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة) في بعض المناطق.

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملموس، يوم غد الجمعة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل خلال ساعات الصباح زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، قد تكون خلال ساعات الفجر غزيرة في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول زخات من البرد احياناً، وتسود رياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها (70كم/س) في بعض المناطق، ومع ساعات الظهيرة تضعف الهطولات وتتناقص كميات الغيوم، وتدريجياً مع ساعات الليل تخف سرعة الرياح.

وترتفع درجات الحرارة؛ يوم الجمعة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء مستقرة، تكون لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.-(هلااخبار)