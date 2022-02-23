أجواء دافئة اليوم.. ومنخفض جوي قبرصي الخميس

ترتفع درجات الحرارة قليلا، اليوم الاربعاء، لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، وتكون الاجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة نسبياً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، واعتباراً من ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احيانا، ويتوقع مع ساعات المساء والليل سقوط زخات متفرقة من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والمرافقة للمنخفض الجوي، يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بوجه عام وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في اغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار، وخصوصا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم السبت باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع سقوط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتتناقص الغيوم تدريجياً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 19 – 7، وفي مرتفعات الشراة 20 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 7، وفي مناطق السهول 23 – 9، وفي الاغوار الشمالية 26 – 12، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 14، وفي البحر الميت 27 – 14، وفي خليج العقبة 27 – 13 درجة مئوية.- (بترا)