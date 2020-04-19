أجواء دافئة بأغلب المناطق اليوم وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت

عمان – تبقى الأجواء دافئة نهار اليوم في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة نهارا إلى خفيفة متغيرة الاتجاه ليلا مع أجواء مائلة قليلا للبرودة في المناطق الجبلية ولطيفة في باقي المناطق.

وذكر تقرير دائرة الأرصاد الجوية ان ارتفاعا قليلا على درجات الحرارة يطرأ غدا الاثنين، وتصبح الأجواء دافئة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر في ساعات ما بعد الظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في جنوب وشرق المملكة، وتصبح الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الثلاثاء دافئة في المناطق الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في مناطق البادية و الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 11، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 25 – 14، وفي الأغوار الشمالية 28 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 21، وفي البحر الميت 32 – 19، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية. -(بترا)