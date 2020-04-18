أخبار محليةالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

أجواء دافئة نهارا وباردة نسبيا ليلا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- يطرأ نهار اليوم السبت، ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء دافئة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وباردة نسبيا ليلا، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات إلى خفيفة متغيرة الاتجاه.وترتفع درجات الحرارة قليلا غدا

الاحد مع بقاء الأجواء دافئة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة. وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 6 درجات، وتكون الأجواء دافئة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 20- 11، وفي مرتفعات الشراة 21- 10، وفي مناطق البادية 28- 15، في مناطق السهول 25- 14، وفي الأغوار الشمالية 30- 16، والأغوار الجنوبية 32- 19، والبحر الميت 31- 17، وخليج العقبة 32 – 19 درجة.-(بترا)

مقالات ذات صلة

“إسرائيل”: 158 وفاة بكورونا.. و167 مصابا بحالة خطيرة

منذ ساعة واحدة

أميركا تسجّل 3856 وفاة بكورونا الجمعة.. وترامب يتوقع “سيناريو أسود”

منذ ساعتين

ترامب يعلن عن برنامج مساعدات بـ19 مليار دولار للمزارعين

منذ ساعتين

حصيلة فيروس كورونا تتخطى عتبة الـ150 ألف وفاة في العالم

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock