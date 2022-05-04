أجواء ربيعية اليوم وانخفاض متوالٍ على الحرارة حتى الجمعة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-5) درجات مئوية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء الوم ربيعية ولطيفة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خصوصا في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

ويطرأ يوم غد الخميس، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة فوق المناطق الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك فرصة في ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ يوم السبت، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعة لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 – 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 – 8، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 7، وفي مرتفعات الشراة 21 – 6، وفي مناطق البادية 28 – 9، وفي مناطق السهول 22 – 10، وفي الاغوار الشمالية 30 – 15، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 20، وفي البحر الميت 30 – 19، وفي خليج العقبة 31 – 18 درجة مئوية.