أجواء ربيعية دافئة لثلاثة أيام

عمان- تبقى الأجواء ربيعية لطيفة الحرارة نهار اليوم الثلاثاء في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، في حين تكون الأجواء باردة نسبيا ليلا بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية ان الأجواء غدا الأربعاء تبقى ربيعية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المختلفة.

أما الخميس، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع أجواء ربيعية دافئة بوجه عام، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات خفيفة من المطر في انحاء مختلفة من المملكة خاصة الأجزاء الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 20 – 9، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 20 – 6، وفي مناطق البادية 22 – 7، في مناطق السهول 21 – 9، وفي الأغوار الشمالية 24 – 12، والأغوار الجنوبية 26 – 16، والبحر الميت 26 – 15، وخليج العقبة 25 – 16 درجة مئوية.-(بترا)