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أجواء ربيعية معتدلة اليوم وغدا وحارة الأربعاء

منذ يومين

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عمان – الغد- ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاثنين، وتصبح حول معدلاتها السنوية، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وتبقى الأجواء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها الأربعاء، لتصبح الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 31 – 15، وفي مناطق السهول 28 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 18، والأغوار الجنوبية 37 – 22، والبحر الميت 36 – 23، وخليج العقبة 37 – 23 درجة مئوية.

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