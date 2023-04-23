طقس ثالث أيام العيد.. أجواء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق

تكون الأجواء اليوم الأحد، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع بقاء الفرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر على أجزاء متفرقة من المناطق الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الثلاثاء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 25 – 13 درجات مئوية، وفي غرب عمان 23 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 10، وفي مرتفعات الشراة 24 – 9، وفي مناطق البادية 29 – 15، وفي مناطق السهول 24 – 13، وفي الأغوار الشمالية 30 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.