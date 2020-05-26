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أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق وحارة في الأغوار والعقبة

منذ ساعتين
مشهد عام لمدينة عمان

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عمان- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتصبح حول معدلها السنوي مع أجواء ربيعية معتدلة في معظم المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، في حين تكون الأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت، وتتحول الرياح الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا الأربعاء ربيعية معتدلة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتنخفض درجات الحرارة الخميس، وتكون الأجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والعقبة، مع تواجد لبعض الغيوم العالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 16، وفي مرتفعات الشراة 26 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 20، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 35 – 24، وفي الأغوار الجنوبية، وفي البحر الميت 38 – 28، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.-(بترا)

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