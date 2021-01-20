أجواء شديدة البرودة وأمطار غزيرة وزخات ثلجية على المرتفعات الجنوبية اليوم

عمان– يتعمق اليوم الأربعاء، تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة من أصل قطبي المرافقة للمنخفض الجوي، مما يؤدي إلى انخفاض ملموس على الحرارة، وتكون الأجواء شديدة البرودة، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، حيث تكون الهطولات غزيرة على فترات؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تشهد المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1100م هطول زخات من الثلج، تتراكم بشكل محدود ومتفاوت ما بين منطقة وأخرى، وقد تشهد الارتفاعات ما دون ذلك زخات من الثلج ممزوجة مع المطر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 50 كم/ساعة.

وتتناقص الغيوم ليلاً بشكل تدريجي وتضعف فرصة الهطولات بشكل عام، وتكون الأجواء شديدة البرودة في معظم مناطق المملكة، وتخف سرعة الرياح تدريجياً لتصبح شمالية غربية معتدلة السرعة، ويتشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات النهار، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض وتشكل الضباب، ومن تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية في ساعات الليل المتأخرة.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس ارتفاع قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة باردة جداً في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 7 – 1 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 – 1، وفي مرتفعات الشراة 4 – -2، وفي مناطق البادية 11 – -1، وفي مناطق السهول 8 – 2، وفي الاغوار الشمالية 12 – 5، وفي الأغوار الجنوبية 20 – 9، وفي البحر الميت 19 – 8، وفي خليج العقبة 18 – 8 درجات مئوية.-(بترا)