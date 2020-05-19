أجواء شديدة الحرارة نهارا ودافئة ليلا

عمان-الغد- تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية، ويكون الطقس حاراً وجافاً ومُغبراً في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة في ساعات العصر، بحسب موقع «طقس العرب».

في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار و البحر الميت والعقبة والتي تتجاوز بها درجات الحرارة 45 درجة مئوية، وتظهر عصراً بعض السحب مُتوسطة الارتفاع، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه، تتحول عصراً إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

وحذر «طقس العرب» من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة، ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمُرطبات الباردة قبل السحور.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة على فترات.

ونهار غد تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق يتحول ليُصبح شديد الحرارة في ساعات العصر، في حين يكون شديد الحرارة بشكل كبير جداً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتظهر عصراً بعض السحب مُتوسطة الارتفاع ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في مناطق عشوائية من جنوب المملكة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الاتجاه.