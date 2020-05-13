أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

عمان-الغد- تسجل درجات الحرارة مزيدا من الارتفاع بحيث تُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت بحوالي 8-10 درجات مئوية، ويستمر الطقس حاراً وجافاً في مختلف مناطق المملكة، وشديد الحرارة مع ساعات العصر في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وتظهر كميات من السحب المُتوسطة والعالية، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة، تتحول قبل العصر إلى شمالية غربية مُعتدلة السرعة، تنشط في بعض المناطق، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج. ونصح “طقس العرب” بعدم التعرض مباشرة لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة والعصر خاصة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الاتجاه. ونهار غد يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة وتُصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام بحوالي 10-12 درجة مئوية.

ويكون الطقس حاراً وجافاً في أغلب المناطق، يتحول ليُصبح شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتغطي السماء تدريجياً كميات من السُحب المتوسطة والعالية، وتتهيأ الفرصة عصراً لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض مناطق جنوب المملكة، رُبما يصحبها الرعد ونشاط كبير في سرعة الرياح الهابطة التي قد تتسبب في تشكل عواصف رملية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس دافئاً على نحو لافت في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار في بعض المناطق.