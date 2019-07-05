أجواء صيفية عادية الجمعة والسبت

عمان – الغد – تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم ، أعلى من معدلاتها الاعيتادية ما بين 1 و3 درجات مئوية، حيث يكون الطقس ما بين صيفي اعتيادي إلى حار نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة والصحراوية.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلاً بوجه عام، والرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن تبقى درجات الحرارة، نهار غد حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام إلى أعلى بقليل، بحيث يبقى الطقس ما بين صيفي اعتيادي إلى حار نسبيا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما ليلاً، فيكون الطقس معتدلا بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة.