أجواء صيفية اليوم وارتفاع تدريجي على الحرارة بدءا من الغد

تكون الأجواء اليوم الأحد صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، بحيث تسجل أعلى من معدلاتها العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات أثناء النهار.

وتوالي درجات الحرارة يوم الثلاثاء، ارتفاعها بشكل طفيف، لتسود أجواء جافة بوجه عام، وحارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 28 درجة مئوية.-(بترا)