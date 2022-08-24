أجواء صيفية اليوم وحارة نسبيا الخميس والجمعة

تسجل درجات الحرارة حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول مع ساعات المساء إلى شمالية شرقية.

وتتأثر المملكة يوم السبت، تدريجياً بكتلة هوائية حارة مرافقة لامتداد المنخفض الموسمي الحراري؛ ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية.-(بترا)