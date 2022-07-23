أجواء صيفية بالسهول والجبال وحارة في باقي المناطق

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في مناطق الجبال والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية اعتيادية في مناطق الجبال والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الثلاثاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 15، وفي مناطق البادية 36 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الأغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40- 26 ، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

— (بترا)