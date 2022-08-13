أجواء صيفية بالمرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق حتى الثلاثاء

تكون درجات الحرارة اليوم السبت، أقل من معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة مع ظهور الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 31 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 29، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 27، وفي مرتفعات الشراة 15 – 26، وفي مناطق البادية 19 – 36، وفي مناطق السهول 21 – 31، وفي الأغوار الشمالية 24 – 37، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 40، وفي البحر الميت 26 – 38، وفي خليج العقبة 27 – 39 درجة مئوية.-(بترا)