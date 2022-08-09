أجواء صيفية عادية حتى الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة.

وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء حتى الجمعة، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 20 – 33 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18 – 31، وفي المرتفعات الشمالية 15 – 29، وفي مرتفعات الشراة 16 – 29، وفي مناطق البادية 22 – 38، وفي مناطق السهول 19 – 33، وفي الأغوار الشمالية 22 – 38، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 41، وفي البحر الميت 26 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 42 درجة مئوية.-(بترا)