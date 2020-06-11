أجواء صيفية عادية نهارا ومعتدلة ليلا

عمان-الغد- تبقى درجات الحرارة، نهار اليوم، حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام إلى أقل بقليل، بحيث يكون الطقس صيفيا عاديا في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض السحب العالية.

وفيما تكون الرياح تكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تُصحب بهبات قوية بعد الظهر وتكون مُثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة، تكون بخليج العقبة شمالية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

أما ليلا، فيكون الطقس مُعتدلا في أغلب المناطق، يميل للبرودة مع ساعات الليل المُتأخرة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

وحذر الموقع من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية الشرقية بسبب الغبار الناتج عن الرياح النشطة بعد العصر.

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتبقى بذلك حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، حيث يستمر الطقس صيفيا عاديا في أغلب المناطق.