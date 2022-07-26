أجواء صيفية في المرتفعات اليوم وكتلة حارة جافة الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية، بينما تكون حارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتأثر المملكة الخميس، بكتلة هوائية جافة وحارة حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات السنوية الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في معظم المناطق وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الجمعة، جافة وحارة في معظم المناطق وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 33 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 31، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 30، وفي مرتفعات الشراة 15 – 30، وفي مناطق البادية 21 – 38، وفي مناطق السهول 22 – 33، وفي الأغوار الشمالية 26 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة27 – 41 درجة مئوية.-(بترا)