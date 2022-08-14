أجواء صيفية في المرتفعات والسهول اليوم وغدا

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلاتها العامة بقليل، والأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 30 درجة مئوية، وفي غرب عمان 17 – 28، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 27، وفي مرتفعات الشراة 13 – 26، وفي مناطق البادية 18 – 36، وفي مناطق السهول 19 – 31، وفي الأغوار الشمالية 23 – 37، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 39، وفي البحر الميت 24 – 38، وفي خليج العقبة 26 – 38 درجة مئوية.-(بترا)