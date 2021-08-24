أجواء صيفية في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق

عمان– تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ضمن معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير تتأثر المملكة يوم غدٍ الأربعاء، تدريجياً بكتلة هوائية حارة، تؤدي الى ارتفاع قليل في درجات الحرارةً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويتعمق الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها الإعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويستمر تاثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 29 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 32 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 29، وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 40 – 29 درجة مئوية.-(بترا)