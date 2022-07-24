أجواء صيفية في المرتفعات وحارة بمعظم مناطق المملكة حتى الأربعاء

تكون درجات الحرارة اليوم الخميس، ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، حيث تسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء، حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 30، وفي مرتفعات الشراة 16 – 29، وفي مناطق البادية 21 – 38، وفي مناطق السهول 22 – 34، وفي الأغوار الشمالية 26 – 40، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 42، وفي البحر الميت 27 – 41، وفي خليج العقبة 28 – 41 درجة مئوية.

–(بترا)