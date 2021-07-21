أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق

عمان- تنخفض اليوم الأربعاء، درجات الحرارة قليلاً لتعود حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، في البادية والأغوار والعقبة.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يومي الجمعة والسبت، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 33 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.-(بترا)