أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق اليوم وغدًا

تكون الأجواء اليوم الجمعة، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ السبت ، صيفية اعتيادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، مع بقائها حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الإثنين صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 20، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 37 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 28 درجة مئوية. بترا