أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق

تنخفض درجات الحرارة قليلا، اليوم الأحد ، وتتحول الأجواء إلى صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في أجزاء من جنوب وشرق المملكة ، مع احتمال ضعيف في ساعات المساء لسقوط زخات محلية خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يومي الاثنين والثلاثاء، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 21 – 34 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19 – 32، وفي المرتفعات الشمالية 18 – 30، وفي مرتفعات الشراة 17 – 31، وفي مناطق البادية 23 – 40، وفي مناطق السهول 21 – 34، وفي الأغوار الشمالية 25 – 39، وفي الأغوار الجنوبية 28 – 41، وفي البحر الميت 25 – 40، وفي خليج العقبة 28 – 40 درجة مئوية.

–(بترا)