أجواء صيفية معتدلة بأغلب المناطق

عمان -الغد – تستمر درجات الحرارة، نهار اليوم، قريبة من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، حيث يسود طقس صيفي معتدل إلى اعتيادي، وفق موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار شرق المملكة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في شمال وأجزاء من وسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوقع موقع “طقس العرب” أن تكون درجات الحرارة، نهار غد السبت، قريبة من معدلاتها الاعتيادية نسبة لهذا الوقت من العام، بحيث يسود طقس صيفي معتدل الى اعتيادي.

وبينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تكون في خليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلًا، فيكون الطقس لطيفاً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة في بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.