عمان-الغد- يُتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي من الدرجة الثالثة، وفقًا لتصنيف طقس العرب للمنخفضات الجوية اعتباراً من الخميس، حيث ستؤثر على البلاد رياح جنوبية شرقية نشطة طوال نهار الخميس، تنشط بشكل أكبر ليلاً، حيث تقترب هباتها من حاجز 100كم/ساعة، وذلك في العديد من المدن الأردنية بما فيها العاصمة عمان، ما قد يعمل على إثارة كبيرة في الغبار والأتربة وأجواء تعتبر عاصفة عموماً.

وأضاف الموقع أنه سيترافق بهبوط واضح على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت لتكون دون مُعدلاتها الاعتيادية نسبةً لمنتصف شهر آذار بحدود 2-4 درجات مئوية.

وسيترافق المنخفض بهطولات متفاوتة الشدة من المطر، تكون رعدية غزيرة على فترات، ومُرفقة أيضاً بزخات من البَرَد، ويُحذّر معها من تشكل وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت وإقليم العقبة، وتستمر بالهطول بغزارة حتى ساعات صباح الجمعة، بمشيئة الله.

وأشار الموقع أنه ستتراجع فرصة الأمطار مؤقتاً نهار الجمعة، مع ازدياد في تركيز الغبار في الأجواء والقادمة من مصر، نتيجة لنشاط الرياح.

وتابع أنه ومع ساعات مساء الجمعة وطوال يوم السبت، تعاود الأمطار الهطول في العديد من المناطق وتنتظم من جديد، وتترافق بالرعد في بدايتها، وتكون غزيرة على فترات، مع تجدد التحذيرات من تشكل وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.