أجواء فرحة التوجيهي في العقبة – فيديو

أحمد الرواشدة

العقبة- عمت أجواء الفرحة داخل مدينة العقبة مع اعلان نتائج الثانوية العامة، حيث رصدت “الغد” العديد من مظاهر الابتهاج بامتحان الثانوية العامة.

وأطلقت العديد من السيارات زواميرها فيما شهدت محلات الحلويات اقبالا كثيفا من قبل المواطنين.

وغابت العديد من المظاهر السلبية والتي كانت تحدث كل عام ومن أبرزها اطلاق العيارات النارية واغلاق الطرقات في العديد من الاماكن بفضل وعي المواطن والخطة الامنية التي وضعتها محافظة العقبة للتعامل مع نتائج التوجيهي.

وبحسب مصادر تربوية فإن نسب النجاح هذا العام كانت مرتفعة داخل محافظة العقبة فيما حصد العشرات من الطلاب داخل محافظة العقبة معدلات تجاوزت التسعين في العديد من المدارس الحكومية والخاصة.