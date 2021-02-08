أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين

عمان- قالت دائرة الأرصاد الجوية الاثنين، إن درجات الحرارة تسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) مئوية، مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وأضافت الدائرة أن الأجواء تكون ليلا باردة في أغلب المناطق وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

الثلاثاء، تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم العالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

الأربعاء، تستمر الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.(المملكة)