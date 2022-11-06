أجواء لطيفة اليوم وغدا.. وزخات خفيفة الثلاثاء شمال ووسط المملكة

تكون درجات الحرارة اليوم الأحد، أعلى من معدلاتها العامة بحوالي 3-4 درجات مئوية مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، وتظهر الغيوم المتوسطة في الأجزاء الشرقية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 13 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 11، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 11، وفي مرتفعات الشراة 22 – 8، وفي مناطق البادية 28 – 13، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الأغوار الشمالية 32 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.-(بترا)