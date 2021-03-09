أجواء لطيفة اليوم ومنخفض خماسيني غدا

عمان– يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، أما ليلا فتكون الأجواء باردة في اغلب المناطق وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة يوم غد الأربعاء، بمنخفض جوي خماسيني، حيث توالي درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس وتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 8-9 درجات مئوية، وتسود أجواء جافة ومغبرة، تكون دافئة بوجه عام في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

ونتيجةً لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ترافق المنخفض الجوي الخماسيني والذي سيتمركز فوق سوريا، ستنخفض الحرارة بشكل ملموس، يوم الخميس، وستكون الأجواء خلال ساعات النهار مغبرة بوجه عام، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتزايد كميات الغيوم لتصبح الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد في ساعات ما بعد منتصف الليل لتشمل المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز 60 كم/ساعة في بعض المناطق.-(هلا اخبار)