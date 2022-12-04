أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى الأربعاء

تكون الأجواء اليوم الأحد، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع تساقط زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 19 – 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 – 6، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 16 – 5، وفي مناطق البادية 20 – 5، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الأغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 26 – 17، وفي البحر الميت 25 – 15، وفي خليج العقبة 26 – 14 درجة مئوية.-(بترا)